Sostenibilità ambientale e sociale i quattro progetti piacentini

Da ilpiacenza.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state completate le fasi di analisi e selezione della prima call di “Idee in Azione”, iniziativa promossa dal Comitato Territoriale Iren di Piacenza. L’obiettivo è sostenere progetti dedicati alla sostenibilità ambientale e sociale nelle aree di riferimento. Quattro progetti sono stati scelti tra le proposte ricevute, che ora passeranno alla fase successiva per la realizzazione. L’iniziativa coinvolge diverse realtà locali interessate a migliorare il territorio attraverso interventi concreti.

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Si sono concluse le fasi di analisi e selezione della prima call di “Idee in Azione”, l’iniziativa promossa dal Comitato Territoriale Iren di Piacenza per la realizzazione di progetti di sostenibilità ambientale e sociale sui territori di riferimento. La call, lanciata a inizio anno e rivolta a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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