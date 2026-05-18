Sostenibilità ambientale e sociale i quattro progetti piacentini

Sono state completate le fasi di analisi e selezione della prima call di “Idee in Azione”, iniziativa promossa dal Comitato Territoriale Iren di Piacenza. L’obiettivo è sostenere progetti dedicati alla sostenibilità ambientale e sociale nelle aree di riferimento. Quattro progetti sono stati scelti tra le proposte ricevute, che ora passeranno alla fase successiva per la realizzazione. L’iniziativa coinvolge diverse realtà locali interessate a migliorare il territorio attraverso interventi concreti.

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Si sono concluse le fasi di analisi e selezione della prima call di “Idee in Azione”, l’iniziativa promossa dal Comitato Territoriale Iren di Piacenza per la realizzazione di progetti di sostenibilità ambientale e sociale sui territori di riferimento. La call, lanciata a inizio anno e rivolta a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sostenibilità e risparmio: fotovoltaico per la Cna di Rimini Sullo stesso argomento Leggi anche: Focus sostenibilità ambientale e sociale Leggi anche: Grimaldi, "Sostenibilità deve partire dal sociale, in un anno sostenuti oltre 30 progetti" Dalle etichette digitali ai vini dealcolizzati: come trasformare gli obblighi in opportunità di business Webinar gratuito. Ecco un'altra relatrice: Elena Bosani, avvocato, si occupa di sostenibilità ambientale e sociale. Supporta consorzi, PMI e startup del comparto v x.com Mari e fiumi, beni da difendere. I ragazzi si mobilitano per la sostenibilitàEducazione alla sostenibilità ambientale, ma anche inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà: è quanto si propone Dal fiume al mare, progetto della Fondazione a ... vita.it Come bilanci le ampie preoccupazioni per la responsabilità ambientale e sociale con le esigenze pratiche e attuali? reddit Le cooperative e la sostenibilità ambientaleRisparmio Energetico: Molte cooperative, in particolare nel settore agroalimentare, investono per limitare i consumi energetici e puntano su fonti rinnovabili; Economia Circolare: Forte impegno nel ri ... ateneoweb.com