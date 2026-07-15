sondaggio pro cottarelli lega e fdi frenano

Un sondaggio indica che un’alleanza di centrodestra con candidato sindaco Carlo Cottarelli, supportato anche da Azione, potrebbe ottenere tra il 44% e il 47% delle preferenze alle prossime elezioni comunali. La base di partenza stimata si attesta intorno al 41%. La Lega e Fratelli d’Italia avrebbero mostrato segnali di rallentamento rispetto a questa coalizione.

Un centrodestra con candidato sindaco Carlo Cottarelli, sostenuto anche da Azione, potrebbe incassare tra il 44% e il 47% delle preferenze alle prossime Comunali, partendo da una base stimata intorno al 41%. Lo rivela una simulazione elettorale elaborata da Yoodata per Milano Quotidiano. Il direttore scientifico della società Alessandro Amadori spiega che il "contributo disposto del profilo civico-tecnico dell'economista e dell'area liberal-centrista di Calenda vale un incremento stimato tra +3,5% e +5,5 punti rispetto a uno scenario con un nome politico tradizionale. Una spinta che "allargherebbe il perimetro della coalizione rendendola più competitiva nelle zone centrali della città". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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