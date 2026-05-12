Lega Pro ok per il Teramo | Roma e Fiorentina frenano sulle Under 23

Nella Lega Pro è arrivato il via libera per il Teramo, mentre le società di Roma e Fiorentina hanno deciso di non partecipare al progetto Under 23. La loro scelta ha comportato una modifica nel percorso dei play-off, che si svolgeranno senza l’ingresso delle squadre di queste grandi società. La decisione riguarda esclusivamente le modalità di partecipazione e non comporta altre variazioni nelle competizioni.

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