La Lega | Via dal Patto di stabilità Ma Forza Italia e Fdi frenano

La maggioranza parlamentare si prepara al voto di giovedì sul tema del Patto di stabilità, con la Lega che propone di abbandonarlo. La richiesta viene respinta da Forza Italia e Fratelli d’Italia, che mostrano resistenze. Nel frattempo, il leader della Lega ha annunciato la volontà di chiedere uno scostamento di bilancio per destinare risorse agli italiani, sostenendo che i fondi derivino dai contribuenti stessi.

La maggioranza di centrodestra dialoga al suo interno su come fronteggiare la grave crisi economica provocata dal prolungarsi della guerra tra Usa e Iran: diverse le proposte sul tappeto, in vista dell’esame parlamentare del Documento di finanza pubblica, in relazione al quale giovedì prossimo verrà votata la risoluzione di maggioranza, tra le quali tiene banco quella di uno scostamento di bilancio, che consiste nell’aumento del debito pubblico oltre la soglia già prevista. Una ipotesi caldeggiata in particolare dalla Lega: «Noi», spiega all’Ansa il capogruppo del Carroccio in Commissione Bilancio al Senato, Claudio Borghi, «sabato scorso a Milano abbiamo fatto una manifestazione per chiedere lo scostamento di bilancio.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Lega: «Via dal Patto di stabilità». Ma Forza Italia e Fdi frenano Notizie correlate Patto di stabilità, la Lega strappa e agita la maggioranza: FdI e Forza Italia frenanoLa richiesta di sospendere il Patto di stabilità apre una crepa nella maggioranza. Leggi anche: Caos nel centrodestra, la Lega vuole abbandonare il Patto di stabilità: FdI e FI si oppongono Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La proposta della Lega: 'Via dal patto di stabilità anche soli'. FdI e FI frenano; Proposta Lega: Via dal Patto di stabilità. Scontro tra maggioranza e opposizione; Addio Patto di stabilità, la Lega vuole lo strappo ma irrita gli alleati; Salvini: stop a green deal e patto di stabilità, torniamo a comprare gas e petrolio dalla Russia. La proposta della Lega: 'Via dal patto di stabilità anche soli'. FdI e FI frenanoAlla vigilia di una settimana cruciale per il governo, tra l'approdo del Documento di finanza pubblica in Parlamento e ben due riunioni pesanti del Consiglio dei ministri, si registra maretta in maggi ... ansa.it Il Patto di stabilità spacca le destre. La Lega spinge per lo strappo con l’UeLe destre litigano sul Patto di stabilità: la Lega disposta a strappare con l'Europa, FdI e FI frenano. Conte (M5S): no a forzature ... lanotiziagiornale.it Scontro sul Patto di Stabilità. Salvini: “Dobbiamo uscire”. Tajani: “No, usiamo il Mes” x.com Tajani: «No all’uscita unilaterale dal Patto di stabilità» facebook