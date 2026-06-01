Roma, 1 giugno 2026 – Ritorna l'equilibrio tra centrodestra e centrosinistra nelle aspettative di voto, secondo quanto evidenzia la Supermedia YouTrend per Sky. La media ponderata e "ragionata" dei principali sondaggi politici sulle intenzioni di voto nel nostro Paese mostra le seguenti percentuali: 44,8% per la maggioranza e 44,9% per il cosiddetto campo largo. Da evidenziare la crescita di Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci che tocca il record del 4%, superando così la soglia di sbarramento. I partiti. Rispetto alla rilevazione di due settimane fa, i dati mostrano diversi scostamenti nel gradimento dei singoli partiti. Fratelli d'Italia e Forza Italia sono gli unici, nella coalizione di centrodestra, a restare invariati: Fdi è 28,4% e Fi all'8,2%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sondaggi politici, centrodestra e campo largo appaiati. I dati di Supermedia Youtrend: Vannacci supera la soglia del 4%

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Sondaggi politici, effetto Trump su Meloni Centrodestra e campo largo alla pari Azione e Vannacci

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Supermedia YouTrend al 21 Maggio 2026 reddit

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