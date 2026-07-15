Un cambiamento apparentemente insignificante si è rivelato una malattia grave, portando alla morte di una persona. All'inizio, si trattava di una semplice macchia, considerata poco più di un'inquietudine da monitorare. Tuttavia, nel corso dei mesi, la condizione è peggiorata progressivamente, trasformandosi in una minaccia seria. La diagnosi iniziale ha portato a un’attenzione che si è rivelata insufficiente, e il tempo si è dimostrato un fattore decisivo nel peggiorare la situazione.

All’inizio sembrava un segnale da controllare, una di quelle cose che non fanno immaginare il peggio. Poi, mese dopo mese, il tempo è diventato un nemico silenzioso. E per una donna della provincia di Parma quella attesa si è trasformata in un dramma che ancora oggi lascia rabbia e dolore. La storia arriva nelle aule del Tribunale di Parma, che ha riconosciuto la responsabilità di una struttura sanitaria per il ritardo con cui venne scoperta una grave malattia. La donna è morta nel 2011 e ora alle sue tre figlie è stato riconosciuto un risarcimento complessivo di circa 320mila euro. Bisogna tornare al febbraio 2009. La paziente si era sottoposta a una serie di accertamenti dopo la comparsa di un’alterazione cutanea. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Solo una macchia”. E invece è una malattia terribile: morta così, rabbia e dolore

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Il sunto finale è che questi discorsi venivano fatti con ogni probabilità per tutte le partite dell’Inter. Piano piano escono quelle dove hanno le intercettazioni. Intanto in qualche modo riusciranno a scamparsela, ma la macchia di merda resterà per sempre x.com