Ha lottato contro una gravissima malattia ma non ce l’ha fatta | Giada aveva solo 14 anni Dolore e sgomento a Monte San Giovanni Campano

Una ragazza di appena 14 anni è deceduta dopo aver combattuto contro una grave malattia. La notizia ha suscitato dolore e sgomento tra gli abitanti di Monte San Giovanni Campano e nel mondo della scuola. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia della giovane, ancora scossa dall’accaduto. La scomparsa ha lasciato un vuoto tra gli studenti e gli insegnanti, che ricordano la ragazza con affetto.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Una notizia che ha lasciato senza parole due comunità e il mondo della scuola. Giada Palombi, 14 anni, è morta nella giornata di ieri all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove era ricoverata per una gravissima malattia che affrontava da tempo. Il dolore a Monte San Giovanni Campano e Veroli. Giada viveva nella zona delle Colonnette di Porrino, frazione di Monte San Giovanni Campano. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, suscitando profondo cordoglio tra amici, conoscenti, compagni di scuola e insegnanti. Il ricordo della scuola. A ricordarla con commozione anche l’ IIS Sulpicio di Veroli, l’istituto frequentato dalla ragazza.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ha lottato contro una gravissima malattia ma non ce l’ha fatta: Giada aveva solo 14 anni. Dolore e sgomento a Monte San Giovanni Campano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Non ce l’ha fatta”. Italia, il terribile annuncio dopo la folle aggressione: aveva solo 20 anniÈ morto nella mattinata di lunedì 2 marzo il ventenne di origini egiziane accoltellato nella tarda serata di sabato nei pressi della stazione... Addio ad Alberto Davoli di Radio Monte Carlo: aveva solo 60 anni, la malattia l’ha portato viaGiovedì 30 aprile 2026 è morto Alberto Davoli, uno dei conduttori più amati di Radio Monte Carlo. Argomenti più discussi: Seconda: Poggio Bustone festeggia, in Prima anche Torri Stimigliano, Forano ai playoff, retrocede Poggio Catino. I commenti; Rose, libri, musica e vino nel parco di San Giovanni: gli appuntamenti nei venerdì di maggio; Tabellino partita Città Monte S. Giovanni Campano vs Real San Basilio 1960; Maxi blitz anticrimine a Latina, in campo anche la Squadra Mobile di Frosinone: 16 arresti e decine di perquisizioni.