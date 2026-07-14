Un sistema immunitario che sbaglia e inizia ad attaccare le cellule dell’organismo invece di difenderlo può provocare malattie autoimmuni. Queste patologie si verificano quando il corpo riconosce come estranei tessuti e organi propri, scatenando infiammazioni e danni. La condizione può interessare diversi organi e sistemi, portando a sintomi variabili e a complicazioni a lungo termine.

Le malattie autoimmuni sono patologie in cui il sistema immunitario perde la capacità di distinguere tra organismi esterni e cellule proprie dell’organismo. Di conseguenza aggredisce erroneamente i propri tessuti, scatenando infiammazioni croniche e danni agli organi. È il caso di due patologie che sono state al centro del congresso annuale dell’Accademia Europea di Neurologia: la miastenia gravis, in cui il sistema immunitario blocca i segnali nervosi ai muscoli, e la neuromielite ottica, che attacca principalmente i nervi ottici e il midollo spinale. «La miastenia gravis è una patologia autoimmune cronica. Colpisce la giunzione neuromuscolare, che realizza il passaggio dell’impulso nervoso dal nervo al muscolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cosa succede quando il sistema immunitario invece di difenderci scatena per errore una malattia

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Come fa il nostro corpo a proteggere e combattere le malattie Ecco le risposte

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