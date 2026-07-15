I Comitati del Fatto Quotidiano e del fattoquotidiano.it hanno espresso solidarietà al giornalista Alberto Sofia, dopo che la sua difesa è stata oggetto di un attacco personale da parte della legale degli agenti dei servizi segreti egiziani nel processo per il sequestro e l’omicidio di Giulio Regeni. La legale ha rivolto critiche nei confronti di Sofia, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici delle sue affermazioni.

I Comitati del Fatto Quotidiano e del fattoquotidiano.it esprimono piena solidarietà al collega Alberto Sofia, fatto oggetto di un irricevibile attacco personale da parte della difesa degli appartenenti ai servizi segreti egiziani imputati nel processo per il sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni. Respingiamo con fermezza l’insinuazione secondo cui il nostro collega avrebbe “aderito in modo fideistico” a una ricostruzione predefinita. Si tratta del malriuscito tentativo di delegittimare il lavoro di un giornalista che con accuratezza, rigore e professionalità segue da anni un processo di enorme rilevanza pubblica. Tentativo da... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Solidarietà dei cdr al collega Alberto Sofia: irricevibili gli attacchi della legale degli 007 egiziani al processo Regeni

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