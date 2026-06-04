Processo Regeni i legali degli 007 egiziani sollevano nuove eccezioni Il pm | Nessun nuovo elemento Ma la sentenza rischia di slittare

Notizia in breve

I legali degli agenti egiziani coinvolti nel caso Regeni hanno presentato nuove eccezioni durante il processo. Il pubblico ministero ha dichiarato che non ci sono elementi nuovi. Con solo quattro udienze rimaste e la sentenza prevista subito dopo l’estate, la conclusione del procedimento potrebbe essere ulteriormente rinviata. La vicenda riguarda il sequestro, le torture e l’omicidio di un ricercatore italiano.