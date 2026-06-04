Processo Regeni i legali degli 007 egiziani sollevano nuove eccezioni Il pm | Nessun nuovo elemento Ma la sentenza rischia di slittare
I legali degli agenti egiziani coinvolti nel caso Regeni hanno presentato nuove eccezioni durante il processo. Il pubblico ministero ha dichiarato che non ci sono elementi nuovi. Con solo quattro udienze rimaste e la sentenza prevista subito dopo l’estate, la conclusione del procedimento potrebbe essere ulteriormente rinviata. La vicenda riguarda il sequestro, le torture e l’omicidio di un ricercatore italiano.
Quando mancano ormai le ultime quattro udienze del dibattimento, con la sentenza attesa subito dopo l’estate, la fine del processo sul sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni, rischia di slittare, ancora una volta. Il motivo? Le nuove eccezioni sollevate, di fronte alla prima Corte d’Assise di Roma, dalle difese dei quattro 007 egiziani imputati. Ovvero, Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Regeni, rischio rinvio sentenza per nuove eccezioni difese 007 egiziani
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