In aula, le difese degli imputati egiziani hanno accusato i terroristi dei Fratelli Musulmani di essere responsabili del sequestro, delle torture e dell’omicidio di un ricercatore italiano. Durante l’udienza, sono stati rivolti anche insulti alla memoria del ricercatore e alla sua famiglia. Sono passati dieci anni dal suo sequestro, avvenuto in città straniera, e dalla sua morte, avvenuta in circostanze ancora contestate.

Dieci anni dopo il sequestro, le torture e l’assassinio di Giulio Regeni, nell’aula della Corte d’Assise di Roma hanno preso la parola le difese degli imputati, che hanno tentato di cancellare un decennio di indagini, rogatorie, testimonianze e ricostruzioni. Una linea che, inevitabilmente, suona come l’ennesima beffa per la famiglia del ricercatore friulano. La tesi dei difensori: ad al Sisi non conveniva compromettere i rapporti con l’Italia. Gli avvocati d’ufficio dei quattro alti ufficiali dei servizi segreti egiziani imputati nel processo hanno infatti sostenuto che Regeni non sarebbe mai stato sequestrato dagli apparati di sicurezza del Cairo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Regeni, la difesa degli 007 egiziani: “Tutta colpa dei terroristi Fratelli Musulmani”. In aula l’ultimo insulto al ricercatore e alla sua famiglia

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Regeni, rischio rinvio sentenza per nuove eccezioni difese 007 egiziani

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