Smettere di pensare il vero pericolo dell’Intelligenza Artificiale secondo Gennaro Uil

Un rappresentante sindacale ha dichiarato che l’Intelligenza Artificiale non causa la perdita di posti di lavoro, ma riduce la capacità di riflettere degli individui. Secondo questa opinione, l’uso di questa tecnologia sta portando a una diminuzione dell’abitudine a pensare criticamente, piuttosto che a un impatto diretto sull’occupazione. La discussione si concentra sulla relazione tra l’automazione e le funzioni cognitive umane, senza entrare nel merito di specifici casi o dati numerici.

L'Intelligenza Artificiale non sta rubando il lavoro. Sta rubando, più sottilmente, l'abitudine a riflettere. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Intelligenza Artificiale: Scorciatoia o Padronanza Come non farsi sostituire

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