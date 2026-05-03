Negli ultimi tempi sono state fatte numerose interviste a intelligenze artificiali, in particolare a un modello chiamato Claude. Questi incontri digitali hanno attirato l’attenzione di molti, portando a riflettere sui limiti di tali tecnologie. Tuttavia, alcuni esperti avvertono che interagire con queste macchine potrebbe creare l’illusione che siano entità consapevoli, anche se in realtà sono programmi che elaborano dati senza coscienza.

Nelle ultime settimane abbiamo visto diverse interviste alle intelligenze artificiali, soprattutto Claude. L'ultima è stata pubblicata da Walter Veltroni sul Corriere della Sera. Per quanto l'operazione possa sembrare interessante il rischio è alto: trasformare uno strumento in una creatura.🔗 Leggi su Fanpage.it

Federico Faggin – Intelligenza Artificiale e la coscienza senza Cristo

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