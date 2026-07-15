A fine giugno, un rappresentante della Chiesa ha visitato alcuni villaggi cristiani nella provincia di Idlib. Durante la visita, si è recato nei villaggi di Yaqubie, Knaye e Ghassanieh, incontrando i residenti e partecipando a un colloquio con i giovani. L'incontro si è svolto nel convento della Custodia di Terra Santa, con discussioni su questioni legate all’occupazione e alla condizione sociale dei giovani locali.

Nella provincia di Idlib, Yaqubie, Knaye e Ghassanieh hanno accolto a fine giugno monsignor Cona. Nel convento della Custodia di Terra Santa, l'incontro istituzionale e un colloquio con i giovani, desiderosi di opportunità lavorative e riscatto sociale. Le testimonianze di chi ha subito torture o ha perso casa, lavoro e salute a causa della guerra e poi del terremoto. L'incoraggiamento a riporre in Dio l'anelito alla sicurezza e a edificare strutture ricettive per rilanciare l'economia . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Siria, il nunzio in visita nei villaggi cristiani: pongo il mio cuore vicino al vostro

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La visita di monsignor Luigi Roberto Cona, nunzio in Siria, in alcuni villaggi cristiani del Paese

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