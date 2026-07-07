A Damasco, vicino all’albergo dove soggiorna il presidente francese in visita, si sono verificate delle esplosioni. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o danni, né su chi possa essere responsabile. La polizia ha delimitato l’area e avviato le indagini. L’incidente è avvenuto lunedì, mentre il presidente si trovava nella capitale siriana. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui motivi delle esplosioni o sul loro scopo.

Ci sono state delle esplosioni a Damasco, la capitale della Siria, vicino all’albergo in cui sta alloggiando il presidente francese Emmanuel Macron, che è arrivato lunedì nel paese. Al momento dell’esplosione Macron era già uscito dall’albergo per andare a incontrare il presidente Ahmed al-Sharaa. Come hanno raccontato alcuni giornalisti che erano con lui, dalla macchina in cui viaggiava non si sono sentite le esplosioni. Non si sa cosa abbia causato le esplosioni, né se ci siano stati danni o feriti. Macron è il primo capo di stato europeo ad andare in Siria dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad. Interamente in cemento e senza... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ci sono state delle esplosioni a Damasco vicino all’albergo in cui alloggia il presidente francese Emmanuel Macron, in visita in Siria

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Explosion in Eastern Damascus Kills One, Injures Several

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