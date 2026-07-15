sinner visita medica ok con vista sugli us open ecco come cahill potrebbe rimanere

Jannik Sinner ha superato una visita medica a Torino, presso il centro J Medical, e si prepara a tornare in campo in vista degli US Open. Dopo la vittoria a Wimbledon, il tennista ha ricevuto l’ok per riprendere gli allenamenti. La presenza di Cahill nel team potrebbe rimanere invariata, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La sua condizione fisica è stata valutata come ottima, permettendogli di pianificare il rientro alle competizioni.

Pronto nuovamente per giocare. Dopo la straordinaria vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner ha fatto tappa a Torino, dove si è sottoposto a una visita di routine al J Medical, il famoso centro dedicato alla medicina sportiva. Il controllo mirava ad accertarsi delle sue condizioni dopo due settimane particolarmente intense ai Championships. A verificare che fosse rigenerato per affrontare al meglio il cemento americano: in particolare gli Us Open, ultimo (agognato) Slam della stagione. Sinner e il difficile rapporto con il caldo. Si sa che Sinner e il caldo sono nemici giurati l’uno dell’altro. E, dopo il malore a Parigi, l’altoatesino sperava senza dubbio che a Londra il clima fosse più mite, più tipicamente inglese. 🔗 Leggi su Panorama.it

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JANNIK SINNER COSA È SUCCESSO DAVVERO IN OSPEDALE DOPO IL MALORE AL ROLAND GARROS

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