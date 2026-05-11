Un tennista di livello mondiale ha rivelato il metodo con cui il giovane talento si prepara e risponde alle sfide sul campo. Dopo l’esordio vincente agli Internazionali di Roma contro un avversario austriaco, un esperto ha analizzato le strategie e le risposte che contribuiscono al successo del giocatore. La discussione si focalizza sulle caratteristiche che distinguono i campioni e sui tratti che accompagnano le loro performance.

La forza di un campione come il nostro numero del mondo si misura anche dal senso delle risposte, come dopo il debutto vincente agli Internazionali di Roma contro l’austriaco Ofner. “Prima di ogni partita ho dei dubbi, è la cosa più normale. Se non senti il dubbio e la pressione vuol dire che non ci tieni, però sono più consapevole rispetto a tanti anni fa", ha dichiarato Jannik. Chi vuole provare a scoprire qualche altro “segreto” di un campione che l’Italia non ha mai avuto nella sua storia, può chiedere al coach australiano Darren Cahill, che assieme a Simone Vagnozzi hanno contribuito (e non di poco) alla crescita di Sinner. La “sorpresa” più grande.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cahill svela il segreto di Sinner. "Ecco come fa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sinner bocciato… alla patente! Cahill svela il retroscena e Jannik se la rideIn un vlog pubblicato sul proprio canale YouTube, Jannik Sinner ha svelato un retroscena “sfortunato”, dopo essere stato incalzato dal suo allenatore...

Cahill: "Vi racconto il Sinner segreto. Gioca per amore, non è un robot ma ha un computer interno che..."I sinneriani lo chiamano "Papà Darren", perché è il saggio del team, il coach esperto che con Simone Vagnozzi ha portato Jannik Sinner a dominare il...