Ombre sul futuro di Cahill | Rimango con Sinner fino a fine stagione poi vedremo

Un tennista ha annunciato che rimarrà nel team fino alla fine del 2026, anche se aveva precedentemente dichiarato che avrebbe smesso alla fine del 2025. Ha specificato che per ora continuerà fino alla conclusione della stagione attuale, e successivamente il team discuterà delle decisioni future relative a Jannik. La decisione riguarda il proseguimento della collaborazione, senza indicare piani specifici oltre la stagione corrente.

"Rimarrò fino alla fine del 2026, poi vedremo. Avevo detto che avrei smesso alla fine del 2025, ma poi ho cambiato idea. Per ora arriveremo fino alla fine della stagione, poi ci siederemo come squadra e parleremo di ciò che sarà meglio per Jannik". Così il coach australiano Darren Cahill, che fa parte del team di Jannik Sinner guidato da Simone Vagnozzi, ha commentato così il successo dell'azzurro su Alexander Zverev in finale a Wimbledon. "Nei momenti importanti della finale Jannik ha avuto il coraggio di prendere l'iniziativa, invece di aspettare l'avversario in difesa. Ha tolto tempo a Zverev. Dal punto di vista di un allenatore, sono tutti aspetti estremamente positivi", ha dichiarato a proposito della finale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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