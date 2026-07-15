" Sinner è un Djokovic 2.0 ". A dirlo ai microfoni del Corriere dello Sport è Renzo Furlan, ex numero 19 Atp e commentatore tecnico a Wimbledon per Sky Sport, oltre che attuale coach di Luca Nardi. "Considero Jannik la versione evoluta di Nole: giocano in maniera simile, muovono tanto la palla, entrambi hanno migliorato il servizio nel corso della loro carriera. Sinner, però, è più potente, la sua palla va più veloce. Ha due qualità spaventose: un repertorio tecnico ormai molto ampio che gli consente di esprimere un tennis eccezionale e la capacità di lavorare. Jannik non si tira mai indietro: va in campo, prova cose nuove e soprattutto assimila subito". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Sinner, "un Djokovic evoluto": Furlan esalta Jannik

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Sinner - Djokovic: Parlo prima di Djokovic.

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