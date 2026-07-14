Bartoli esalta Sinner | Abbiamo visto il nuovo Djokovic Dominerà per i prossimi 10-15 anni
Jannik Sinner ha vinto il secondo titolo di Wimbledon, confermando la sua supremazia nel circuito. La finale di domenica ha mostrato un livello di gioco che alcuni commentatori hanno paragonato a quello di Novak Djokovic. L’allenatore di Sinner ha dichiarato di aver visto il “nuovo Djokovic” e ha previsto che il talento italiano dominerà il tennis mondiale per i prossimi 10-15 anni. La vittoria è arrivata senza la presenza di Alcaraz, il suo storico rivale.
Il successo ottenuto domenica nella finale del torneo di Wimbledon ha regalato a Jannik Sinner il secondo storico titolo sull’erba londinese e l’ulteriore conferma, anche in assenza dello storico rivale Alcaraz, dell’assoluta supremazia dell’attuale numero uno del mondo nel circuito. Sull’argomento si è pronunciata l’ex giocatrice francese Marion Bartoli. L’ex giocatrice transalpina, ai microfoni della BBC, ha delineato la possibilità, per il giocatore italiano, di poter dominare il circuito nei prossimi dieci-quindici anni e lo ha definito come il nuovo Novak Djokovic. Sulla possibilità di un lungo dominio di Sinner nel circuito: “Credo che abbiamo visto il nuovo Novak Djokovic per i prossimi 10-15 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it
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