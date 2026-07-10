sinner strepitoso djokovic ko jannik in finale a wimbledon

Nella finale di Wimbledon, Jannik Sinner ha perso contro Novak Djokovic. La partita è stata molto combattuta, con Sinner che ha mostrato un livello elevato e ha disputato uno dei suoi incontri migliori del 2026. La sfida si è conclusa con il risultato identico a quello della semifinale dell’anno precedente sullo stesso campo. Djokovic ha vinto il match, confermando la sua superiorità in questa edizione del torneo.

Un grandissimo Djokovic, uno strepitoso Sinner. U na delle partite più belle giocate dall’italiano nel 2026 e lo stesso risultato della semifinale dell’anno scorso a Wimbledon. Solo tre set: 6-4,6-4,6-4. E un assoluto dominatore, Jannik sin dall’inizio ha imposto il suo gioco, ha giocato da campione uscente mettendo in mostra tutto il suo repertorio. Djokovic ha provato a tenere alto il ritmo, ha provato a giocare alla pari con Sinner ma a 39 anni il serbo ha fatto già miracoli ad arrivare sin qui. Nole ha fatto la storia del tennis, ma adess o la storia la sta facendo Sinner e Djokovic lo sa benissimo. Ha pure provato a cambiare il suo gioco da metà del secondo set in poi scegliendo di scendere a rete sempre più spesso, ma davanti aveva il giocatore che sa meglio rispondere e neanche questa tattica ha funzionato. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

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