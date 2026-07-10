Sinner strepitoso Djokovic ko Jannik in finale a Wimbledon

Da panorama.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella finale di Wimbledon, Jannik Sinner ha perso contro Novak Djokovic. La partita è stata molto combattuta, con Sinner che ha mostrato un livello elevato e ha disputato uno dei suoi incontri migliori del 2026. La sfida si è conclusa con il risultato identico a quello della semifinale dell’anno precedente sullo stesso campo. Djokovic ha vinto il match, confermando la sua superiorità in questa edizione del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un grandissimo Djokovic, uno strepitoso Sinner. U na delle partite più belle giocate dall’italiano nel 2026 e lo stesso risultato della semifinale dell’anno scorso a Wimbledon. Solo tre set: 6-4,6-4,6-4. E un assoluto dominatore, Jannik sin dall’inizio ha imposto il suo gioco, ha giocato da campione uscente mettendo in mostra tutto il suo repertorio. Djokovic ha provato a tenere alto il ritmo, ha provato a giocare alla pari con Sinner ma a 39 anni il serbo ha fatto già miracoli ad arrivare sin qui. Nole ha fatto la storia del tennis, ma adess o la storia la sta facendo Sinner e Djokovic lo sa benissimo. Ha pure provato a cambiare il suo gioco da metà del secondo set in poi scegliendo di scendere a rete sempre più spesso, ma davanti aveva il giocatore che sa meglio rispondere e neanche questa tattica ha funzionato. 🔗 Leggi su Panorama.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

sinner strepitoso djokovic ko jannik in finale a wimbledon
© Panorama.it - Sinner strepitoso, Djokovic ko Jannik in finale a Wimbledon
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

Video Jannik Sinner parla di Novak Djokovic in conferenza stampa | Wimbledon

Notizie e thread social correlati

Jannik Sinner maltratta Djokovic e non gli dà scampo! Il n.1 torna in finale a WimbledonJannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon, assicurandosi il secondo titolo consecutivo nel torneo.

Sinner-Djokovic, il pronostico: Jannik e Nole si giocano la finale di WimbledonJannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno in semifinale a Wimbledon, con il serbo che ha già battuto il tennista italiano a gennaio negli...

Sinner-Djokovic: highlights WimbledonJannik Sinner domina Djokovic e torna in finale a Wimbledon per il 2° anno di fila. Il campione vince con un triplo 6-4 in due ore e 20' di gioco, battendo così il sette volte vincitore a Londra. Guar ... sport.sky.it

Sinner strepitoso, Djokovic ko Jannik in finale a WimbledonVittoria in tre set dell'italiano contro il campione serbo. Domenica può bissare il successo del 2025 se batte il tedesco Zverev ... panorama.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web