Sinner e Cahill restano insieme? Jannik vuole convincerlo c' è ancora uno Slam da conquistare I dettagli
Sinner e Cahill continuano la loro relazione, con il tennista che cerca di convincere il partner a rimanere insieme. Sinner punta a conquistare ancora uno Slam, mentre i Sinners hanno appena celebrato il quinto titolo Major, il secondo di fila a Wimbledon. La band ha appena raggiunto l’80ª settimana in testa alla classifica mondiale, con un frontman che attrae milioni di fan e riempie gli stadi.
È una band che suona alla grande, riempie gli stadi e ha un frontman che fa impazzire milioni di fans. I Sinners hanno appena festeggiato il quinto trionfo Slam, il secondo Wimbledon consecutivo, la settimana numero 80 in testa alla classifica mondiale. Solo qualche piccola nota stonata, tra Australia e Parigi, poi solo grandi successi e si sa, con loro uno tira l’altro. Il genere funziona, la musica che esce dalla racchetta di Jannik è per orecchie sopraffine e pensare di poter cambiare e rinunciare a un membro della band, sarebbe un grosso rischio. Tornando al tennis e al team del numero 1 al mondo, si può dire che l’armonia, l’amalgama tra le diverse figure del gruppo abbia raggiunto la perfezione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Segui gli aggiornamenti su Sinner.
Notizie e thread social correlati
Jannik Sinner nemmeno agli ottavi in uno Slam: non succedeva dal 2023Jannik Sinner è stato eliminato agli ottavi di finale del Roland Garros 2026 dall’argentino, interrompendo la sua corsa nel torneo.
Wimbledon 2026, Sinner batte Zverev 6-7/7-6/6-3/6-4, 2° Slam londinese consecutivo vinto da Jannik - VIDEOA Wimbledon 2026, Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in quattro set con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, conquistando il suo secondo titolo...
Temi più discussi: Cahill rivela: Non abbiamo capito cosa sia successo a Sinner a Parigi. A fine anno decideremo se resterò ancora; Cahill: Non so se ci sarò l'anno prossimo, decideremo a fine anno; Vagnozzi e Cahill su Sinner: Riconfermarsi è più difficile. Jannik torna sempre più forte; Jannik Sinner ora deve decidere i prossimi tornei, la tentazione dei nove 1000: Ma a che serve?.
A Wimbledon non guardano solo la partita. Quest’anno, mentre Jannik Sinner chiudeva il torneo con la seconda vittoria consecutiva il 12 luglio, sugli spalti si consumava un altro spettacolo. Tra Centre Court e Royal Box gli outfit sono diventati parte del raccon facebook
Sinner e Cahill restano insieme? Jannik vuole convincerlo, c'è ancora uno Slam da conquistare. I dettagliEra previsto che la mente del team lasciasse a fine anno ma potrebbe cambiare idea: Il mio ruolo è soprattutto mantenere tutti connessi, mi sto divertendo molto ... msn.com
Sinner è stato visto indossare un CGM: è un dispositivo che non misura la glicemia ma misura il livello di glucosio presente nel fluido interstiziale sotto la pelle, ed è usato da alcuni atleti e diabetici reddit
Jannik Sinner, il futuro del coach Darren Cahill torna in discussioneIl futuro di Darren Cahill continua a essere uno dei temi più seguiti all'interno del team di Jannik Sinner Il futuro di Darren Cahill continua a essere uno dei temi più seguiti all’interno del team d ... sportal.it