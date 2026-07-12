A Wimbledon 2026, Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev in quattro set con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, conquistando il suo secondo titolo consecutivo nello Slam londinese. I due tennisti si sono affrontati 14 volte in carriera, con Sinner in vantaggio 10-4. La finale si è conclusa con la vittoria dell'italiano, che ha portato a casa il trofeo per la seconda volta di fila.

A Wimbledon 2026 Sinner batte Zverev 6-77-66-36-4 e conquista così il 2° Slam londinese consecutivo. Wimbledon 2026, Sinner batte Zverev 6-77-66-36-4, 2° Slam londinese consecutivo vinto da Jannik - VIDEO Jannik Sinner e Alexander Zverev si sono affrontati 14 volte in carriera, con l'altoatesino in vantaggio per 10-4 nei precedenti. A risaltare è però il dato degli ultimi nove: ha sempre vinto Sinner, che negli ultimi sei incontri non gli ha nemmeno lasciato un set. Gli ultimi quattro sono tutti nel 2026: tre semifinali e una finale, sempre in un Masters 1000. Indian Wells, Miami, Montecarlo in semifinale, Madrid in finale. A Wimbledon sembrerebbe dunque non dover esserci storia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Ilgiornaleditalia.it - Wimbledon 2026, Sinner batte Zverev 6-7/7-6/6-3/6-4, 2° Slam londinese consecutivo vinto da Jannik - VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Episodio 175 - Wimbledon giorno 12: Sinner batte ancora Djokovic e trova un grande Zverev in finale

Notizie e thread social correlati

Jannik Sinner da urlo: batte Djokovic e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon. Sfiderà ZverevJannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, in 2 ore e 19 minuti sul Centre Court di Wimbledon.

LIVE Zverev-Fery 7-6, 6-2, 6-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il tedesco raggiunge la sua prima finale nello Slam londineseDopo un primo set equilibrato, il tedesco ha preso il controllo del match, vincendo 7-6.

Temi più discussi: Jannik Sinner senza freni: è di nuovo in finale a Wimbledon 2026, superato Novak Djokovic in tre set · Tennis; Sinner piega Struff, Djokovic vince la battaglia con Auger: il Day 9 in 3'; Sinner batte Djokovic a Wimbledon 2026 e va in finale per il secondo anno consecutivo!; Dominio Sinner, seconda finale a Wimbledon: Ogni finale Slam è speciale, è importante godersi il momento.

Jannik Sinner batte Novak #Djokovic 6-4, 6-4, 6-4 nella semifinale di Wimbledon 2026 e vola in finale. Nel terzo set il serbo scherza con un tifoso che lo incita dalle tribune, rispondendo con un sorriso: Magari dieci anni fa. x.com

(IN DIRETTA!) Zverev Sinner in diretta streaming in 12 luglio 2026 reddit

Montepremi Wimbledon 2026: quanto guadagna Sinner se batte Zverev, premi recordIl montepremi Wimbledon 2026 stabilisce un nuovo primato storico. L'All England Club ha infatti aumentato il prize money complessivo a 64,2 milioni di ... funweek.it

Montepremi Wimbledon 2026 da capogiro: quanto guadagna Sinner se batte Zverev in finale. Il confronto con gli altri slamL'All England Club porta il prize money a 64,2 milioni di sterline. Se Jannik supera Djokovic in semifinale si assicura oltre due milioni di euro ... quotidiano.net