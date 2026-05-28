Jannik Sinner è stato eliminato agli ottavi di finale del Roland Garros 2026 dall’argentino, interrompendo la sua corsa nel torneo. Per la prima volta dal 2023, il giocatore non riesce ad arrivare ai quarti di uno Slam. La partita si è conclusa dopo tre set, con l’argentino che ha prevalso in modo netto. Sinner ha chiuso il match con un punteggio di 6-3, 6-4, 6-2.

Jannik Sinner ha salutato prematuramente il Roland Garros 2026, venendo eliminato dall’argentino Juan Manuel Cerundolo al secondo turno: avanti per 6-3, 6-2, 5-1, il fuoriclasse altoatesino ha avuto un malore e non è più stato in grado di esprimere il suo livello di gioco, venendo rimontato dall’argentino e chiudendo così in maniera precoce la propria avventura sulla terra rossa di Parigi, dove si era presentato da grande favorito della vigilia. Il 24enne non è riuscito nell’impresa di conquistare l’unico Slam che manca al suo glorioso palmares, tra l’altro dopo che lo scorso anno non concretizzò tre match-point nella finale persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner nemmeno agli ottavi in uno Slam: non succedeva dal 2023

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Jannik Sinner Loses to an Amateur! | 1 Point Slam | Australian Open 2026

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