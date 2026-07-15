La nomina di Pietro Diamantini alla guida di EAV è stata annunciata come una scelta di alto profilo, confermando la volontà di affidare la gestione delle aziende strategiche a figure con comprovata competenza ed esperienza. La nuova fase prevede priorità sulla rete della Circumvesuviana e sui lavoratori.

Tempo di lettura: 2 minuti “La nomina di Pietro Diamantini alla guida di EAV rappresenta una scelta di alto profilo che conferma la volontà del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, di affidare la gestione delle aziende strategiche a figure di comprovata competenza ed esperienza. La Regione ha compiuto una scelta politica chiara, destinando un miliardo di euro al potenziamento del trasporto pubblico. Ora questo investimento deve tradursi in servizi più efficienti, sicuri e puntuali. La sinergia tra il presidente Roberto Fico, il vicepresidente Mario Casillo e il nuovo amministratore unico rappresenta la migliore condizione per affrontare con decisione le criticità che da troppo tempo penalizzano cittadini e pendolari”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Simeone: “Con Diamantini si apre una nuova fase per EAV. Priorità alla Circumvesuviana e ai lavoratori”

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