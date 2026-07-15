L’azienda di trasporto pubblico ha annunciato che il principale obiettivo è migliorare il servizio sulla linea Circumvesuviana, concentrandosi su regolarità, affidabilità e puntualità.

“Tra le priorità c’è sicuramente quella di intervenire sulla Circumvesuviana per garantire migliore regolarità, affidabilità e puntualità del servizio”. Lo ha dichiarato Pietro Diamantini, nominato amministratore unico dell’ Ente Autonomo Volturno, la cui presentazione è avvenuta presso Palazzo Santa Lucia a Napoli alla presenza del presidente della Regione Campania Roberto Fico Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Eav, Diamantini: Priorità è Circumvesuviana

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