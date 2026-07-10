Circumvesuviana il nuovo capo Eav Diamantini porta la sua squadra Al via verifica sul lavoro dei dirigenti

Il primo treno nuovo di Circumvesuviana entrerà in servizio il 20 luglio, seguito da altri cinque a settembre. Il nuovo capo di Eav, Diamantini, ha portato con sé la sua squadra, mentre sono in corso verifiche sul lavoro dei dirigenti.

Il primo treno nuovo di Circumvesuviana entrerà in funzione il 20 luglio. A settembre, poi, ne arriveranno altri cinque. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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