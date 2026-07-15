Sigfrido Ranucci ha negato di aver mai avuto rapporti con stagiste, definendo le accuse come “fango quotidiano”. Le affermazioni sono emerse da passaggi della sua autobiografia, ma lui stesso si è difeso, respingendo le accuse e sostenendo che si tratta di accuse infondate. La vicenda ha suscitato reazioni politiche, con alcuni schieramenti che hanno criticato le dichiarazioni del conduttore. Ranucci ha ribadito di non aver mai avuto comportamenti inappropriati.

" Sigfrido Ranucci respinge le accuse nate dopo alcuni passaggi della sua autobiografia. Il conduttore di Report sostiene di non aver mai avuto rapporti con stagiste e parla di 'fango quotidiano'". Il conduttore di Report interviene per smentire tutte le voci sulla sua vita privata. Peccato che fossero state raccontate da lui nella sua autobiografia. " Se il libro è inventato, lo dica ", la replica di Fratelli d'Italia. Eppure il giornalista non molla e respinge ogni accusa. "Contrariamente a quanto scritto da alcuni giornali e piattaforme social che non hanno saputo distinguere parti reali da quelle romanzate del libro, non ho mai avuto rapporti con stagiste", ha scritto su Facebook in un botta e risposta a distanza con Elisabetta Gardini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sigfrido Ranucci, sesso e stagiste? "Solo fango". Smentisce se stesso e FdI lo affonda

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