Sigfrido Ranucci e la redazione di Report hanno avviato azioni legali contro un metodo giornalistico basato sull’uso di documenti segreti. La decisione arriva dopo anni di utilizzo di questo approccio per le inchieste, che ora viene contestato. La causa mira a contestare la legittimità di costruire servizi giornalistici partendo da materiali riservati. La questione riguarda la possibilità di utilizzare fonti confidenziali come base per approfondimenti e inchieste pubbliche.

Sigfrido Ranucci e la redazione di Report passano alle vie legali. E di fatto vogliono portare in tribunale un metodo giornalistico che hanno cavalcato per anni: costruire inchieste su carte segrete. Tant'è, dalla readazione tuonano: "In relazione alla rivelazione di notizie ed estratti di atti, coperti dal segreto di indagine e in particolare di contenuti di intercettazioni telefoniche, di brogliacci e di verbali di sommarie informazioni testimoniali, relative alla indagine tuttora in corso e di elevatissima delicatezza per il grave attentato dinamitardo nei confronti di Sigfrido Ranucci, con conseguente pubblicazione sulle testate il... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sigfrido Ranucci scatena una pioggia di denuncia (e sconfessa se stesso)

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