Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza. La normativa prevede il mantenimento del fermo preventivo anche per i minori e introduce misure più stringenti contro le baby gang. Le nuove disposizioni mirano a rafforzare le procedure di prevenzione e contrasto della criminalità, con un focus particolare su interventi più efficaci sui gruppi di giovani coinvolti in attività criminali. La legge ora passa alle fasi successive per l’approvazione definitiva.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sulla sicurezza, che introduce una serie di nuove misure destinate a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto della criminalità. Tra le principali novità figurano l’estensione del fermo preventivo anche ai minorenni ritenuti pericolosi nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare le baby gang, nuove aggravanti per i danneggiamenti commessi in gruppo e modifiche alle norme sulla tutela delle vittime di reato. Il provvedimento integra il testo già presentato nei mesi scorsi, che conteneva misure come l’aggravante per alcuni reati commessi ai danni di giornalisti e le procedure accelerate per gli sgomberi delle occupazioni abusive delle seconde case. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Via libera al ddl Sicurezza: fermo preventivo anche per i minorenni e stretta contro le baby gang

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Maranza e baby-gang, verso una nuova stretta del governo. Fermo preventivo anche dai vigili urbani

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