Sicurezza sì al giro di vite | c?è la norma anti-baby gang ?Fermo preventivo esteso ai minorenni potrà farlo anche la polizia locale

Notizia in breve

Il governo introduce una norma anti-baby gang, estendendo il fermo preventivo anche ai minorenni coinvolti in condotte pericolose nei luoghi della movida. La misura prevede il divieto di aggregazione e può essere applicata anche dalla polizia locale. In caso di danneggiamenti di gruppo, sono previste reclusioni fino a cinque anni e multe fino a 15.000 euro. La legge mira a contrastare la violenza delle bande giovanili e i comportamenti pericolosi.