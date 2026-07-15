Sicurezza sì al giro di vite | c?è la norma anti-baby gang ?Fermo preventivo esteso ai minorenni potrà farlo anche la polizia locale

Da ilmessaggero.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo introduce una norma anti-baby gang, estendendo il fermo preventivo anche ai minorenni coinvolti in condotte pericolose nei luoghi della movida. La misura prevede il divieto di aggregazione e può essere applicata anche dalla polizia locale. In caso di danneggiamenti di gruppo, sono previste reclusioni fino a cinque anni e multe fino a 15.000 euro. La legge mira a contrastare la violenza delle bande giovanili e i comportamenti pericolosi.

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Arriva la stretta anti-baby gang del governo. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni per condotte pericolose nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15mila euro in caso di danneggiamenti di gruppo. Ieri il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo disegno di legge sulla sicurezza che, accanto alle misure già previste dal testo originario approvato lo scorso 5 febbraio - come l'aggravante di alcuni reati commessi ai danni di giornalisti e la norma sugli sgomberi di occupazioni abusive delle seconde case -, ha introdotto cinque nuovi articoli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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