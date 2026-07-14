Ddl Sicurezza via libera del governo | fermo preventivo anche per minorenni durante la movida potere esteso anche a polizia locale
Il governo ha approvato le modifiche al disegno di legge sulla sicurezza, che prevede il fermo preventivo anche per minorenni durante la movida. La misura si estende anche al personale della polizia locale.
Il Consiglio dei ministri approva il disegno di legge sulla sicurezza. Piantedosi annuncia l’estensione della misura ai minorenni e richiama il ruolo della polizia locale Il governo ha approvato le modifiche al ddl Sicurezza. Il cambiamento più significativo riguarda il potere di fermo preven. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Maranza e baby-gang, verso una nuova stretta del governo. Fermo preventivo anche dai vigili urbani
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Ddl caccia, che ne pensate? (Soprattutto cacciatori) reddit