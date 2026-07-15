Sicurezza chi si difende da un reato non è tenuto a risarcire

Chi si difende da un reato non è tenuto a risarcire i danni causati. La nuova normativa prevede un divieto di aggregazione e un fermo preventivo anche per i minori nelle zone considerate a rischio. Inoltre, per i danneggiamenti commessi in gruppo, si applica un arresto differito. Queste disposizioni rafforzano le misure di sicurezza nelle aree della movida.

Divieto di aggregazione, fermo di prevenzione anche per i minori nelle aree della cosiddetta mala movida e arresto differito per i danneggiamenti commessi in gruppo: la stretta anti-maranza cambia passo. Ma il Governo apre subito un secondo fronte civile. Chi reagisce a un furto in abitazione, a una rapina o a una violenza sessuale e viene condannato per eccesso di legittima difesa non dovrà risarcire l’autore del reato. E per le lesioni lievi o lievissime subite durante il servizio non servirà più la querela dell’agente: il procedimento scatterà d’ufficio. È l’ossatura del nuovo pacchetto sicurezza approvato ieri dal Consiglio dei ministri.... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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