Il governo ha approvato due decreti attuativi sulla legge sull’intelligenza artificiale, entrata in vigore il 25 settembre 2025. È stato istituito un nuovo reato per chi omette di adottare misure di sicurezza. Il ministro della Giustizia ha confermato che le norme puntano a rafforzare la responsabilità e la tutela in ambito di intelligenza artificiale. I decreti specificano le procedure e le sanzioni applicabili alle violazioni.

Il governo prova a mettere a terra la legge delega sull’Intelligenza artificiale, la n. 132 del 25 settembre 2025, fino ad ora rimasta sulla carta. Il consiglio dei ministri della tarda mattina è il tentativo di palazzo Chigi di cambiare marcia, con due decreti legislativi. La parola “ minori ” non compare sostanzialmente mai, né in conferenza stampa né all’ordine del giorno del Cdm. Eppure la legge 132 impone ai ragazzi fino a 14 anni l’accesso ai servizi di Ia solo con il consenso dei genitori. Ma ad oggi la norma è inapplicata. Nei decreti, tuttavia, c’è il tema della protezione dei cittadini. Il ministro Nordio ha annunciato la nascita di un nuovo reato: sarà punito chi progetta o realizza sistemi di Ia senza le “necessarie misure di sicurezza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Intelligenza artificiale, il governo approva due decreti attuativi. Nordio: “Nuovo reato per punire chi omette misure di sicurezza”

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INTELLIGENZA ARTIFICIALE: Non Andrà a Finire Bene | Dott. Valerio Rosso | LIVE

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