Una donna è entrata nel Parco delle Cave per fare il bagno, ma non è più riemersa. È stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravissime. La polizia sta indagando sull’accaduto. Non ci sono ancora dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle cause della sua condizione. La zona è stata messa sotto controllo mentre si svolgono le verifiche.

Milano, 15 luglio 2026 – Era entrata nello specchio d’acqua per rinfrescarsi, dare le temperature tropicali di oggi a Milano. Ma il momento di svago si è trasformato in dramma. Una donna è stata soccorsa questo pomeriggio dai vigili del fuoco all'interno del Parco delle Cave a Milano, dopo essere finita sott'acqua in uno dei laghetti artificiali dell'area verde. L'allarme è scattato intorno alle ore 16.20. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era immersa nello specchio d'acqua per fare il bagno, senza tuttavia riemergere. Le persone che si trovavano in sua compagnia, accortesi del pericolo, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un'autopompa dal distaccamento Sardegna e gli specialisti della squadra Saf (Speleo alpino fluviale) provenienti dalla sede centrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fa il bagno nel Parco delle Cave e non riemerge: salvata, è gravissima in ospedale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Si tuffa nel fiume con le figlie ma non riemerge, gravissima una delle bambineUn uomo si è tuffato nel fiume Tagliamento nella zona di Ronchis di Latisana, in Friuli Venezia Giulia, e non è più riemerso.

Foggia, 23enne fa un bagno nel fiume ma non riemerge più: ricerche in corsoUn giovane di 23 anni è scomparso nel fiume Ticino a Vigevano dopo aver fatto un bagno domenica.

Temi più discussi: Alla Flog non si fa solo il bagno. Anche aperitivi e film all’aperto; Foreste Casentinesi: associazioni contro le grandi opere, ma il Parco rassicura; Che sta succedendo al Lago di Venere? Il Parco chiarisce; Cerro ridisegna il parco del cimitero con aree svago e percorso benessere.

The Road to Bali @mcalcan Una curiosità per gli appassionati dei Beatles. All’ingresso del Parco degli Elefanti di Taro fa bella mostra una fotografia di Julian Lennon, che visitò il parco nel novembre del 1998. Un dettaglio che non poteva x.com

Fa il bagno in una cava e non riemerge, soccorsa è in gravi condizioni(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Una donna di 49 anni in difficoltà in acqua in un lago artificiale all'interno di un parco cittadino, a Milano, è stata soccorsa questo pomeriggio a Milano. Le sue condizioni ... msn.com

Fa il bagno nel Parco delle Cave e non riemerge: salvata, è gravissima in ospedaleMilano,l’allarme è scattato intorno alle 16.20 quando le persone che erano con la donna non l’hanno vista più riemergere e hanno chiamato i soccorsi ... ilgiorno.it