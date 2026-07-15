Fa il bagno al Parco delle Cave e non riemerge 49enne soccorsa dai sommozzatori | è grave

Una donna di 49 anni si è tuffata in un laghetto del Parco delle Cave e non è riemersa. I soccorritori sono intervenuti con i sommozzatori, riuscendo a estrarla dall’acqua. La donna è stata immediatamente portata in ospedale, dove si trova in condizioni gravi. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Una donna di 49 anni si è tuffata per fare il bagno in un laghetto del Parco delle Cave e non è più riemersa. Salvata dai vigili del fuoco, è stata trasportata all'Humanitas di Rozzano in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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