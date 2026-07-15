Si rafforza la rete locale di cura Aperte due case di comunità | Alleggeriamo i pronto soccorso

Due case di comunità sono state aperte ufficialmente ieri mattina, rafforzando la rete locale di assistenza sanitaria. La Casa di Comunità di Lainate si trova in via Valsesia 22, integrandosi nella Cittadella dei servizi, che include Rsa, Hospice, sede della Croce Rossa e della polizia locale. La seconda struttura è quella di Passirana. Entrambe sono operative dal fine maggio e mirano a ridurre l’afflusso nei pronto soccorso.

Operative da fine maggio, sono state inaugurate ieri mattina la Casa di Comunità di Lainate e quella di Passirana. La prima si trova in via Valsesia 22 e completa la Cittadella dei servizi composta da Rsa, Hospice, sede della Croce Rossa e della polizia locale. Quella di Passirana sorge all’interno dell’area dell’ospedale di comunità di via Settembrini. Al taglio del nastro ha partecipato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, "da quello che ho visto oggi posso dire che le Case di Comunità stanno lavorando a pieno regime come veri e propri punti di riferimento territoriali. Qui l’ integrazione sociosanitaria è già una realtà... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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