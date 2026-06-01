Le autorità propongono di ridurre l’affollamento nei pronto soccorso installando postazioni medicalizzate fisse del 118 all’interno delle Case di Comunità. La misura mira a gestire meglio i flussi di pazienti, specialmente durante i picchi estivi. Le postazioni saranno dotate di personale e attrezzature per interventi di emergenza, offrendo un punto di riferimento sul territorio e alleggerendo i reparti di emergenza. La proposta è in fase di valutazione e potrebbe essere implementata a breve.

Conto l’affollamento dei pronto soccorso – che di solito in estate tocca picchi record – la soluzione è sul territorio: Postazioni Medicalizzate Fisse del 118 all’interno delle Case di Comunità. Una soluzione in grado di filtrare a monte i pazienti, dando risposte concrete ai bisogni di salute. A proporla, in pieno dibattito sulla riforma della medicina generale (che tanti mal di pancia sta generando nei dottori di famiglia), è Mario Balzanelli, presidente della Sis 118 (Società italiana sistema 118), convinto di poter prendere in quesot modo i proverbiali due piccioni con una fava. A parte le scintille fra dottori di famiglia, ministero della Salute e Regioni, resta infatti aperta la questione delle Case di comunità da ‘popolare’ di operatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pronto soccorso affollati? Postazioni 118 nelle Case di Comunità, la proposta

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