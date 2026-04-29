Ospedali Case di Comunità e Pronto Soccorso | 5 sindaci ' interrogano' l' Asl

Cinque sindaci della provincia di Caserta hanno inviato una lettera all'Asl locale per chiedere chiarimenti sull'organizzazione dei servizi sanitari nel territorio dell'Appia. Nella comunicazione hanno anche richiesto un intervento concreto per la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale “Melorio” di Santa Maria Capua Vetere, evidenziando l'esigenza di garantire un’assistenza tempestiva ai cittadini. La questione riguarda anche la funzionalità di ospedali, Case di Comunità e altri servizi di emergenza nella zona.

Cinque sindaci scrivono all'Asl di Caserta per avere rassicurazioni sull'offerta sanitaria nel territorio dell'Appia e sollecitare una riapertura effettiva del pronto soccorso dell'ospedale “Melorio” di Santa Maria Capua Vetere.I sindaci di Casapulla, Ferdinando Bosco, di Curti, Antonio Raiano.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate L'allarme di Mcl per la sanità nel caos: pronto Soccorso vuoti, ospedali in affanno e le Case di comunità fermeIl Movimento Cristiano Lavoratori denuncia le criticità del sistema sanitario cittadino. Ospedali e case di comunità: l’ASL Avellino assume 40 infermieriTempo di lettura: < 1 minutoNuovo personale sanitario per le Case e gli Ospedali di comunità. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Riforma dell’assistenza primaria: medici di famiglia tra convenzione e assunzione nelle Case di comunità; Riforma dell’assistenza sanitaria: medici di famiglia perno delle case di comunità; Inaugurata la Casa della Comunità di Poggibonsi; Attivati un Ospedale e una Casa della Comunità presso il Presidio a Ponderano. Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Case della Salute, Greco chiede audizione di Occhiuto e Minenna in CommissioneFocus su Case e Ospedali di Comunità: la consigliera regionale sollecita un ciclo di incontri con tutti i direttori delle ASP calabresi. cosenzapost.it Aperte le Case della Comunità a Spilimbergo e San VitoAttivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 l'ambulatorio di cure primarie per patologie non differibili, e dalle 20 la continuità assistenziale ... rainews.it Case di comunità, Nursing Up contro la bozza Schillaci #infermieri #ostetriche #professionistisanitari #casediconunita - facebook.com facebook