Si lavora per il rinnovo del contratto di Scott McTominay
La trattativa tra il Napoli e l’entourage di Scott McTominay prosegue per il rinnovo del contratto del centrocampista scozzese. La società desidera prolungare l’accordo fino al 2030 e aumentare l’ingaggio. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata. La discussione riguarda principalmente i termini di durata e compenso, senza ulteriori dettagli pubblici. La decisione finale dipenderà dagli ultimi incontri tra le parti.
La dirigenza partenopea prosegue la trattativa con l’entourage di Scott McTominay, per il rinnovo del contratto del calciatore scozzese. “Lo stesso che il Napoli vorrebbe per Scott McTominay, una scadenza lunga, magari fino al 2030 con un sostanzioso ritocco all’ingaggio. Non sostanzioso quanto l’agente dello scozzese si aspetterebbe ma comunque un ingaggio di tutto rispetto. In attesa di capire se davvero il Real Madrid farà una mossa”. Gattuso in conferenza: “Qualificazione? Ho 10 giocatori contati e non posso fare cambi, difficile andare avanti così” CdS – Calciomercato Napoli, a breve l’ufficialità di Grassi. Tonelli e Barba. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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