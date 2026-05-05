Il presidente del Napoli sta negoziando con l’allenatore salentino per un possibile rinnovo del contratto. Le discussioni tra le parti sono in corso e si concentrano sui termini del prolungamento. Non sono stati divulgati dettagli specifici sulle tempistiche o sulle clausole contrattuali. La situazione attuale riguarda esclusivamente le trattative tra il club e il tecnico in vista di un eventuale accordo.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è al lavoro per il rinnovo del tecnico Antonio Conte. Come evidenzia la redazione di SkySport, il Napoli si appresta a chiudere la sua stagione, con la qualificazione alla prossima Champions League ormai in tasca. A fine campionato, a conferma delle indiscrezioni degli ultimi mesi, ci sarà un incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, allo scopo di capire quali sono le condizioni per continuare insieme. Al contrario di come si possa pensare, la separazione non è un’ipotesi così probabile, anzi. Conte e De Laurentiis vogliono continuare insieme e si starebbe discutendo addirittura di una possibile estensione del contratto dell’allenatore con il club azzurro.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - ADL-Conte: si lavora per il rinnovo del contratto

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