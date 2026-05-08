Mette-Marit di Norvegia il figlio si lamenta del trattamento in carcere

Il caso che coinvolge il figlio di un membro della famiglia reale norvegese continua a occupare le pagine dei giornali, con il ragazzo che ha denunciato di aver subito un trattamento inappropriato durante il periodo in carcere. Le autorità stanno conducendo indagini per verificare quanto accaduto, mentre la stampa si concentra sulle accuse e sulle risposte delle istituzioni. La vicenda ha attirato l’interesse dell’opinione pubblica e dei media nazionali.

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Il caso che coinvolge Marius Borg continua a scuotere la Norvegia, tra sviluppi giudiziari e un’attenzione mediatica sempre più intensa. Il figlio maggiore della Principessa ereditaria Mette-Marit è attualmente detenuto in attesa di sentenza con accuse pesanti: decine di capi d’imputazione, tra cui anche reati di natura sessuale. Dal carcere di Oslo, il 28enne ha deciso di affidare a una lettera aperta, pubblicata dal quotidiano norvegese Nettavisen, il proprio punto di vista. Parole dure, in cui denuncia quello che considera un trattamento ingiusto. “Sono isolato e senza contatti sociali”, scrive, lamentando una condizione detentiva che definisce eccessiva rispetto alla sua situazione.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mette-Marit di Norvegia, il figlio si lamenta del trattamento in carcere Notizie correlate Processo a Marius Borg Høiby, il pm chiede una condanna a oltre sette anni di carcere per il figlio di Mette-Marit di NorvegiaIl pm ritiene che la pena debba rispecchiare la gravità dei reati contestati, inclusi i quattro stupri per i quali Marius, che rimane in custodia... Mette-Marit di Norvegia, svelato com’è la vita del figlio Marius Borg in prigioneMarius Borg Høiby resta in carcere in attesa della sentenza, al termine di un processo durato sei settimane e destinato, con ogni... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Jeffrey Epstein, svelato il biglietto d'addio rimasto segreto per anni: È ora di andarsene; Gli 80 anni di Carl Gustaf di Svezia: la vera protagonista è Estelle. Tra gli ospiti Mary di Danimarca e Suthida di Thailandia; Cosa studiano i futuri re e regine d'Europa; L’erede politico, 25 anni, a cui erano rimasti 5 milioni di dollari nel testamento di Jeffrey Epstein, si suicida pochi giorni dopo l’avvio delle indagini sui genitori. Mette-Marit di Norvegia malata: Sono stata vicino alla morte due volteMette-Marit di Norvegia riappare in pubblico senza cannula: il suo discorso sulla malattia emoziona e preoccupa il Paese ... dilei.it Mette-Marit di Norvegia riappare in pubblico con la spilla della zia che l’odiavaRitorno in pubblico, a sorpresa, della Principessa Mette-Marit di Norvegia. Il Palazzo Reale di Oslo ha modificato il programma ufficiale della visita di Stato dei sovrani del Belgio per includere la ... dilei.it Mette Marit di Norvegia con le cannule nasali a un evento ufficiale. Marito e figli la sostengono - facebook.com facebook