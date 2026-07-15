Viene proposta una lettura collettiva delle “Favole al telefono” di Gianni Rodari, rivisitata come attività ludica. Contestualmente, si svolge un laboratorio musicale condotto da una cantante lirica, che guida i partecipanti nella creazione di un paesaggio sonoro ispirato a un libro. Durante l’attività, si utilizza la voce e vari strumenti per riprodurre i suoni del racconto. L’evento combina narrazione e musica in un’esperienza interattiva rivolta a diverse fasce di pubblico.

Un grande classico di Gianni Rodari riletto in chiave di gioco. E poi un laboratorio musicale, condotto da una cantante lirica, che guiderà a riprodurre una paesaggio sonoro raccontato in un libro utilizzando la voce e alcuni strumenti. E ancora, un “Punto di ristoro letterario“ nella piazza centrale della città, per farsi guidare da un pugno di lettrici in un’originale avventura. Sono gli appuntamenti che animeranno, da qui al weekend, l’iniziativa “ Estate in biblioteca “, che a Lissone proporrà eventi per appassionati di libri di ogni età. Si comincerà oggi alle 21 negli spazi della biblioteca civica di piazza IV Novembre con una lettura... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si gioca con le “Favole al telefono“

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