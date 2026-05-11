LE FAVOLE ESISTONO! Andrea Pellegrino piega Tiafoe e si regala gli ottavi al Foro a 29 anni!

Andrea Pellegrino ha sconfitto Tiafoe e si è qualificato per gli ottavi di finale al Foro Italico, raggiungendo per la prima volta questa fase in un torneo Masters 1000. A 29 anni, il giocatore italiano ha battuto il favorito statunitense e prosegue il suo cammino nel torneo, dopo aver messo a segno una vittoria importante nel tabellone principale.

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Non svegliatelo dal sogno! La favola incredibile di Andrea Pellegrino al Foro Italico si allunga di un ulteriore capitolo, quello che lo proietta nei suoi primi ottavi di finale della carriera in un Masters 1000. Un momento magico per il numero 155 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, che ha superato in due set Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6 6-1 dopo un’ora e cinquantacinque minuti di gioco. Adesso per Pellegrino un probabile e affascinante derby italiano con Jannik Sinner, visto che il pugliese affronterà proprio il vincente del match tra l’altoatesino e l’australiano Alexei Popyrin. Pellegrino ha concluso con sei ace proprio come Tiafoe, ma l’azzurro ha vinto il 73% dei punti quando ha servito la prima rispetto al 53% della statunitense.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LE FAVOLE ESISTONO! Andrea Pellegrino piega Tiafoe e si regala gli ottavi al Foro a 29 anni! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Andrea Pellegrino piega in rimonta Luca Nardi e approda al 2° turno di Roma Andrea Pellegrino strappa la qualificazione al Foro Italico! Impresa da ricordare contro LandaluceAl già folto gruppo azzurro presente nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia si aggiunge anche un eccezionale Andrea Pellegrino.