Un uomo si è presentato come maresciallo dei Carabinieri e ha convinto un’anziana a consegnargli circa 70 mila euro in gioielli. L’arresto è avvenuto pochi minuti dopo, grazie all’intervento rapido dei militari della stazione locale, che avevano avviato un servizio di controllo del territorio. La vittima aveva consegnato i beni in buona fede, credendo alla voce falsa.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa nel giro di pochi minuti la presunta truffa ai danni di un’ anziana residente a Roccamonfina, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Nel pomeriggio di martedì 14 luglio, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto un uomo di 45 anni, originario dell’Agro nocerino e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato, allo stato delle indagini e fatta salva la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, del reato di truffa. Secondo quanto ricostruito nella fase iniziale delle indagini, l’uomo si sarebbe presentato presso l’abitazione di un’ottantenne, vedova e pensionata, qualificandosi falsamente come maresciallo dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Si finge maresciallo dei Carabinieri e truffa un’anziana: arrestato con 70mila euro di gioielli

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Si finge maresciallo dei carabinieri di Saronno per truffare unanziana: arrestato 37enne a Lainate

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