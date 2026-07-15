Martedì 14 luglio, a Roccamonfina, un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver truffato un'anziana, fingendosi maresciallo dei Carabinieri. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e originario dell’Agro nocerino, è stato catturato dai militari dell’Arma. La truffa ha coinvolto una persona anziana, che è stata raggirata con l’inganno. Le forze dell’ordine continuano a monitorare questi episodi di truffa ai danni di persone vulnerabili.

Continua la lotta contro le truffe agli anziani. Arrestato un uomo che si fingeva maresciallo dei Carabinieri. Nel pomeriggio di martedì 14 luglio, i militari dell'Arma hanno catturato a Roccamonfina, nel casertano, un 45enne originario dell'Agro nocerino e già noto alle forze dell'ordine. Come emerso da una prima ricostruzione, l'uomo, sotto le mentite vesti di un maresciallo dei Carabinieri, si è presentato ad un'ottantenne, vedova e pensionata. In poco tempo è riuscito a conquistare la fiducia dell'anziana al punto da farsi consegnare tutti i suoi gioielli in oro e un orologio di pregio. Il valore complessivo stimato è di circa 70mila euro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Roccamonfina, si finge maresciallo e truffa un’anziana: arrestato

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