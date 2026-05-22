Si finge maresciallo dei carabinieri e ruba gioielli a un' anziana arrestato

Da messinatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver truffato un’anziana in paese, fingendosi un maresciallo dei carabinieri. La vittima ha denunciato il furto di gioielli, e gli investigatori hanno scoperto che l’uomo aveva utilizzato il suo ruolo falso per entrare in casa e impossessarsi degli oggetti. L’arresto è stato eseguito nei giorni scorsi a seguito di un’indagine avviata dopo la denuncia presentata dalla donna a Rodi Milici.

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Ancora un'anziana truffata con la tecnica del finto carabiniere. È accaduto nei giorni scorsi a Rodi Milici e in manette, dopo la denuncia della vittima, è finito un 23enne catanese, arrestato dai veri militari.Il provvedimento è scaturito da un’indagine condotta dai carabinieri della Stazione di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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