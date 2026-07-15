Un uomo di 27 anni è morto dopo essere stato travolto da una vettura elettrica mentre si trovava in autostrada. Era rimasto sul luogo di un incidente, fermandosi per verificare la situazione, e aveva chiamato i genitori per rassicurarli che non c'era nulla di grave. La Tesla lo ha investito mentre si trovava sulla corsia. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente.

Si era fermato in autostrada dopo essersi imbattuto in un incidente e aveva anche rassicurato i genitori al telefono, spiegando che non era accaduto nulla di grave. Pochi istanti dopo, però, è stato travolto da un’auto in transito. È morto così Abdoulaye Diop, 27 anni di Mira, vittima di un tragico incidente avvenuto nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio lungo l’ autostrada A4, all’altezza di Brescia. La dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo l’A4 quando si è trovato davanti a un precedente incidente stradale. Costretto a fermarsi in terza corsia, ha contattato i genitori per rassicurarli, spiegando che la situazione non sembrava particolarmente grave. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Si ferma in autostrada per un incidente, poi viene travolto da una Tesla: morto 27enne

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Autostrada sommersa dalle angurie dopo l'incidente. E c'è chi ne approfitta per rubarle

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