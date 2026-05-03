Si ferma per prestare aiuto ma viene travolto | morto 35enne

Domenica 3 maggio, lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma, si è verificato un incidente che ha causato la morte di un uomo di 35 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si è fermato per prestare assistenza a un veicolo in panne, ma è stato travolto da un'altra auto. La vittima è deceduta sul posto, e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Domenica 3 maggio si è trasformata in una mattinata tragica sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Intorno alle 5:45, lungo la carreggiata interna, un uomo di 35 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche mentre cercava di aiutare altri automobilisti in difficoltà. L’incidente ha coinvolto complessivamente più veicoli e ha causato anche il ferimento di tre persone, fortunatamente non in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della polizia stradale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il primo incidente. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato con un incidente autonomo, un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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