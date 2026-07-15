Si è costituito anche il quinto aggressore del ciclista picchiato

Il quinto aggressore, un maggiorenne, si è costituito. È ritenuto responsabile insieme agli altri quattro dell’aggressione a un ciclista di 44 anni, avvenuta nella notte di venerdì lungo la strada di Monteggiori. La polizia ha identificato tutti i partecipanti e ha arrestato alcuni di loro. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’attacco. Nessuna delle persone coinvolte ha ancora fornito dichiarazioni pubbliche.

Si è costituito anche il quinto ragazzo, e si tratta di un maggiorenne, responsabile inseme al resto del branco dell’aggressione a Federico Pedonese, 44 anni, il ciclista picchiato ed abbandonato lungo la strada di Monteggiori nella notte di venerdì 10. Lunedì sera si è infatti costituito al Commissariato di Viareggio anche l’ultimo degli aggressori del ciclista amatoriale che, alle 3 di notte, stava salendo in bicicletta la tortuosa via verso il borgo collinare. E anche il quinto aggressore è di Camaiore. Una storia di violenza gratuita che, stando al racconto della vittima, ancora ricoverata all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, è scaturita da un semplice sbeffeggiamento nei confronti di Pedonese, che ha tentato di reagire, da parte di cinque ragazzi (due minorenni e tra maggiorenni). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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